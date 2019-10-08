 مقتل وإصابة 21 من مسلحي طالبان جنوب شرقي أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 21 من مسلحي طالبان جنوب شرقي أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 10:11 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 10:11 ص

قُتل 18 من مسلحي طالبان وأصيب 3 آخرون خلال عمليات أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم غازني جنوب شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الثلاثاء عن بيان صادر عن العمليات الخاصة، أن القوات الخاصة الأفغانية شنت العمليات في ثلاث قرى في الإقليم، مما أسفر عن مقتل 18 من مسلحي طالبان وإصابة 3 آخرين فضلا عن اعتقال 3 من المتشددين المشتبه بهم خلال العملية الأمنية.

وأضاف فيلق العمليات الخاصة أن القوات الأفغانية صادرت ودمرت بعض الأسلحة من بينها مدفعان رشاشان من طراز "بي كيه إم" و8 ألغام أرضية.

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