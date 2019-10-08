الأمن اللبناني يضبط إرهابيا سوريا من «جبهة النصرة» تسلل إلى لبنان

أعلن جهاز أمن الدولة اللبناني عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة التابعة لتنظيم (جبهة النصرة) لقيامه بالتسلل إلى لبنان قادما من سوريا عبر الحدود المشتركة بين البلدين.

وذكر جهاز أمن الدولة اللبناني، في بيان له اليوم، أن الإرهابي يحمل الجنسية السورية، وقد جرى ضبطه في مدينة صور (جنوبي لبنان) وأنه اعترف خلال التحقيق معه بالانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة والقتال ضمن صفوف التنظيم، إلى جانب مشاركته في دورات تدريبية على صناعة وإعداد الأحزمة الناسفة، قبل أن يتمكن من الدخول خلسة إلى لبنان.

وأشار أمن الدولة اللبناني إلى أنه قام بتسليم الإرهابي المضبوط إلى جهاز مخابرات الجيش اللبناني، نفاذا للقرار الصادر بهذا الشأن من سلطات التحقيق القضائية لدى المحكمة العسكرية.