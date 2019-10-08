 شن حملات تموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين بالبحيرة - بوابة الشروق
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شن حملات تموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية
خميس البرعي
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 11:29 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 11:29 ص


شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالإشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 300 قطعة حلوى حمراء في مصنع بدون ترخيص، وضبط 2500 كيلو "عجوة" في مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

كما تم ضبط 36 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وتم تحرير 4 محاضر عدم إعلان، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجاري تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.


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