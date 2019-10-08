 هيئة الأسرى الفلسطينيين: 13 أسيرا يتهددهم الموت البطيء في مستشفيات الاحتلال - بوابة الشروق
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هيئة الأسرى الفلسطينيين: 13 أسيرا يتهددهم الموت البطيء في مستشفيات الاحتلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 7:09 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 7:09 م

حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى القابعين في مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي، والذين يتهددهم الموت البطيء في كل لحظة بفعل سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن 10 أسرى مرضى يقبعون في "عيادة سجن الرملة" بظروف صحية معقدة وخطيرة للغاية، وغالبيتهم يعانون من الشلل ويتنقلون على مقاعد متحركة، ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية..لافتة إلى أن 3 أسرى مضربين عن الطعام يقبعون في قسم للعزل داخل "مشفى الرملة" بأوضاع صحية مقلقة وخطيرة.

وأكدت الهيئة أن الأسرى المرضى يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، حيث انعدام الخدمات الطبية والصحية، وعدم تشخيص الحالات المرضية، وانعدام تقديم العلاجات والأدوية اللازمة لهم، ومساومة الأسرى على العلاج ونقلهم بسيارة "البوسطة" إلى المحاكم والسجون.

وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية، بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، ووضع حدٍ لسياسة المماطلة في تقديم الرعاية الطبية لهم وللمصابين والإفراج عنهم قبل فوات الأوان.


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