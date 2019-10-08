تقارير: غلق نوافذ الطوابق العلوية في بيونج يانج لمنع تصوير زعيم كوريا الشمالية



أغلقت كوريا الشمالية جميع النوافذ في الطوابق العلوية التي تقع بالقرب من بيونج يانج؛ في محاولة لمنع التجسس، ويواجه السكان والسائحون في تلك المنطقة هذا الإجراء لمنعهم من التطفل على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أثناء عمله وفي تحركاته اليومية، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وجاء الإجراء لأول مرة في يوليو 2019 عندما ذكر موقع "Daily NK" الإخباري المتخصص في الشأن الكوري أن الشرطة وضعت حواجز لإغلاق كل نوافذ الغرف التي تطل على "المدينة المحرمة" التي يمنع التقاط الصور فيها.

وقال مصدر للموقع، إنه تم تنفيذ تدابير لمنع الناس من التقاط صور من الشقق الموجودة بالطوابق العلوية وإرسالها خارج كوريا الشمالية، وخاصة لمرافق الدولة الرئيسية كحزب العمال الحاكم والوزارات، بالإضافة إلى تحركات رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وتسببت تلك الإجراءات في تأثر الأشخاص الذين يعيشون حول ساحة كيم تو سونج في مجمع شقق تشانجتشون ستريت الفاخر، بالإضافة إلى السائحين المقيمين في فندق "كوريو"؛ حيث أوضح أحد النزلاء في ذلك الفندق لـ"NK News" أن هذا الإجراء يعرض كوريا الديمقراطية بأسوأ طريقة.

وتأتي هذه الإجراءات وسط حملات أخرى في العاصمة، حيث أصبح من غير القانوني الآن التقاط صور من برج جوتشي الشهير، كما يحظر على السائحين القيام بجولات طائرات الهليكوبتر.



