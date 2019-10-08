تنمية المشروعات: 50 مصنعا للأثاث الفاخر يشاركون في معرض «صنع في دمياط 2019»

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدء المرحلة الثانية لمعرض (صنع في دمياط 2019) بالتعاون مع محافظة دمياط، وسوف يستمر حتى 4 نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة 50 مصنعًا للأثاث الفاخر.

وذكر الجهاز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذا المعرض يشارك فيه العشرات من المشروعات الصناعية المتخصصة في الأثاث والديكور والانتيكات، والتي تعرض منتجاتها المتميزة بأقل الأسعار؛ لأنها من الصانع إلى المشتري بشكل مباشر.

وأوضح أن المرحلة الأولى شهدت إقبالًا ملحوظًا من الجماهير، حيث تتسم المعروضات بالتنوع والجودة والذوق الرفيع ومنها (غرف نوم - سفرة - انتريهات - صالونات - غرف أطفال وتحف - انتيكات - كافة أنواع الأثاث الكلاسيكي والمودرن)، وكلها تم تصنيعها بدمياط وهي أصل صناعة الأثاث في مصر منذ عقود طويلة.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: "إن الجهاز مهتم بالمساهمة في الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والتسويقي لتلك المشروعات".

وأكدت جامع أهمية تشجيع هذه الصناعة الوطنية سواء من الدولة أو المواطنين والعمل على النهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة، والتي تعد قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية.

وأوضحت أهمية إقامة مثل تلك المعارض أيضًا للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني متميز بأسعار تنافسية وبجودة أفضل من مثيله المستورد، منوهة بأن الخدمات التسويقية التي يقدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة بشكل عام تعمل علي استمرار تلك المشروعات وتطورها بما يساهم في التنمية الاقتصادية، وعلى زيادة فرص التشغيل للشباب والحرفيين.

يُذكر أن معرض (صنع في دمياط 2019) يٌقام بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض في مدينة نصر، ويستقبل الجمهور من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً (بوابات 1و4).