مصرع 3 عمال وإصابة 33 آخرين في حادث سير بالمنيا

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لقى 3 عمال مصرعهم وأصيب 33 آخرون، اليوم /الثلاثاء/ إثر انقلاب سيارة نصف نقل بمحافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا بانقلاب سيارة نصف نقل يستقلها عمال على طريق البويطي - الواحات بمركز بني مزار، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين انقلاب السيارة ومصرع 3 عمال وإصابة 33 آخرين كانوا على متنها، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام بمركز مغاغة، والمصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار، وتحرر محضر بالحادث، وقام رجال المرور برفع آثاره، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جانبه، وجه محافظ المنيا قاسم حسين، مسؤولي الصحة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات الاجتماعية المقررة.