مدير أكاديمية المعلمين: اختبارات إلكترونية للمتقدمين لوظائف سد عجز 120 ألف معلم

قال مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين مجدي أمين، إن الأكاديمية قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم اختبارات الترقي لـ88 ألف معلم وهي عبارة عن اختبارات إلكترونية، ومخاطبة المركز القومي الامتحانات و التقويم التربوي لقياس أثر هذه الاختبارات علي المعلمين.

وأعلن أمين، خلال مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلي وظائف التعليم بمقر الأكايمية المهنية للمعلمين، اليوم، عن تطبيق الأكاديمية اختبارات إلكترونية للمتقدمين لوظائف سد العجز من المعلمين لـ120 ألف معلم.

وأضاف أنه من أعمال الأكاديمية أيضا تطوير البرامج مدفوعة الأجر والتي تستهدف الموجه ومدير المدرسة ووكيل الإدارة التعليمية ومدير الإدارة التعليمية.

وأشار إلي أن الرؤية المستقبلية للأكاديمية تركز علي تطبيق منظومة رخصة مزاولة المهنة من خلال شهادة الصلاحية، واستحداث نظام الدبلومات المهنية للقيادات المدرسية والتعليمية، وتطبيق الشروط المعايير الخاصة بالمدربين المعتمدين، وتطوير نظم الاختبارات الإلكترونية لمنظومة الترقي.