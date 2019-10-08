إيطاليا تتوج بذهبية فرق المبارزة فى مونديال السلاح للرواد

فاز منتخب إيطاليا بلقب فرق الرجال فى منافسات سيف المبارزة، التى أقيمت أمس الإثنين، ضمن فعاليات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بالقاهرة، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.
وخطف الأزورى الإيطالى الميدالية الذهبية من منتخب الماكينات الألمانية الذى حل ثانيا، فيما جاء بالترتيب الثالث الفريق الأمريكى.
وضمت قائمة الأزورى كلا من إنريكو وريكاردو وأوليفر وستيفانو وفرانسيسكو وخوليو.
وفى منافسات سيف السيدات توجت بلقب 50 عاما الروسية أنيسا رودينوفا، وتلتها بالمركز الثانى، الإيطالية إلينا بينوتشي ثم فى الترتيب الثالث الألمانيتان سيلكى وكريستين.
وفى مرحلة 60 عاما فازت بالذهبية الأمريكية جانيت ستراكس وتبعتها بالمركز الثانى الإيطالية جيان شيريلو والثالث كل من اليابانية أكيكو تناكا والفرنسية فيرونيك كاريت.
وفى مرحلة 70 عاما فازت بالذهبية الفنلندية توليكى ليزا والثانية الروسية أرسكايا والثالثة والبرونزية كل من الإيطالية جاردينى والسويدية كريستين بالم.