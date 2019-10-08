إيطاليا تتوج بذهبية فرق المبارزة فى مونديال السلاح للرواد

فاز منتخب إيطاليا بلقب فرق الرجال فى منافسات سيف المبارزة، التى أقيمت أمس الإثنين، ضمن فعاليات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بالقاهرة، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.