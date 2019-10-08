البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

بحث عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب البحريني، اليوم الثلاثاء، مع المستشار الأول بمندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض ألكسيس كونستانتوبولس سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

واستعرض سلمان - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - علاقات الصداقة القوية التي تجمع بلاده والاتحاد الأوروبي، مؤكدا الحرص المشترك على توطيد أواصر هذه العلاقات، ودفعها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، مشيدا بدور المندوبية وعملها كحلقة وصل بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية.

ونوه بأن المجلس التعاون الخليجي يتطلع إلى بناء شراكة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالشأن البرلماني، بهدف تبادل التجارب والخبرات، واستثمارها في النهوض بالعمل التشريعي والبرلماني.

وتطرق اللقاء إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البحرين بالاتحاد الأوروبي، والقائمة على عدة مجالات أمنية وسياسية واقتصادية وثقافية إلى جانب التأكيد على التزام المنامة الراسخ بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وبذل كافة الجهود المطلوبة للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

من جانبه، أشاد كونستانتوبولس بالتطور الملموس في العلاقات التي تربط بين البحرين والاتحاد الأوروبي، وما تتسم به من شمول على مختلف المستويات، مؤكدا ضرورة العمل على تعزيز التعاون المشترك.