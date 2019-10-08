 مصر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ - بوابة الشروق
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مصر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف بشرم الشيخ

إبراهيم سعيد
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 12:26 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 12:26 ص
شهد رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي للغوص (إلياس أكسياروس)، فعاليات المرحلة الثانية لبطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف التي يستضيفها مجمع السباحة الأوليمبي بنادي سموحة وذلك في حضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي.
 
وتأتي زيارة رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي للغوص إلى مصر للوقوف على تطور رياضة السباحة بالزعانف في مصر خلال الفترة الحالية ومراجعة تنفيذ الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برنامج نشاط الاتحاد الدولي.
 
وأضاف رئيس الاتحاد المصري، أن زيارة إلياس أكسياروس تأتي لتوقيع عقود تنظيم مصر نهائي كأس العالم للسباحة بالزعانف التي مقرر أقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر عام 2020.

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