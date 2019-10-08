حزب تركي معارض: قرار التوغل العسكري شمال سوريا خطير وخاطئ للغاية

أكد حزب (الشعوب الديمقراطي) التركي المعارض، أن قرار حزب (العدالة والتنمية) وحليفه حزب (الحركة القومية) القيام باجتياح وتوغل عسكري جديد في شمال سوريا، خطير وخاطئ للغاية.

وأوضح الحزب - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أن الحاجة الأكثر إلحاحا في سوريا هي بدء حوار ديمقراطي، وعملية تفاوض شاملة لجميع الأطراف، لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد، واصفا التدخل العسكري الجديد بالتهديد الأكبر.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية، لتطهير هذه الأراضي من (وحدات حماية الشعب) الكردية التي تنشط ضمن تحالف (قوات سوريا الديمقراطية) المدعوم أمريكيا في الحرب على تنظيم (داعش).