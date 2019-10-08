ــ سعيد بالتعاون الأول مع ديانا حداد فى أغنية «جماله».. وردود الأفعال فاقت التوقعات

ــ مسابقة «غنى لمدين» هدفها اكتشاف مواهب جديدة عبر السوشيال ميديا

أتعاون مع صابر الرباعى فى 3 أغنيات جديدة.. وأنتظر محمد محيى «بتاع زمان»



أعرب الملحن مدين عن سعادته بردود الأفعال القوية على أغنية «جابو سيرته» التى تعاون فيها مع الفنانة أصالة، مشيرا إلى أن النجاح الكبير الذى حققته الأغنية هو إضافة لرصيد النجاحات التى حققها معها فى ١٠ أغنيات جمعتهما على مدى مشواره الفنى.

وأضاف مدين أنه يحب العمل مع أصالة، ويحبها كثيرا على المستوى الشخصى، مؤكدا أنه لا أحد يختلف على مكانتها الفنية، ويحجز مكانه دائما فى ألبوماتها خلال الفترة الماضية، بأغنيتين، لكن فى ألبوم «فى قربك» تعاون فيه بأغنية واحدة لكن نجاحها الكبير كان تعويضا عن ذلك، مؤكدا أن كل أغنيات الألبوم متميزة.

وأوضح مدين أنه لم يكن توقع كل هذا النجاح للأغنية خاصة أنها أغنية درامية غير مناسبة لأجواء الصيف، وتوقع نجاحها بعد فترة من طرح الألبوم، لكنه فوجئ بتصدرها تريند يوتيوب، محققة ملايين المشاهدات فى فترة قصيرة، وتأكدت بذلك أن العمل الجيد يثبت ويفرض نفسه فى أى وقت.

وكشف مدين أن الأغنية عمرها ١٣ عاما، كتبها صديقه الشاعر عبدالرحمن محمد، ونالت إعجاب الفنانة سميرة سعيد والتى طلبت أن يتم تغيير كلماتها لتكون أغنية نسائية، لكن لم يكتمل المشروع وكانت من نصيب الفنانة أصالة، والتى تحمست لها كثيرا بعد أن سمعتها خلال تواجده فى منزلها فى تجمع فنى فى رمضان قبل الماضى.

وأضاف أن أصالة أضافت للأغنية بروحها المختلفة فهى فنانة لها لمساتها الخاصة على كل أغنياتها، وتسعى دائما للتجديد وتقديم الأفكار المختلفة فى ألبوماتها.

وعبر مدين عن سعادته بالتعاون الأول مع الفنانة اللبنانية ديانا حداد فى أغنية «جماله»، مؤكدا أنها فنانة مخلصة لفنها، وكانت تسعى لتقديم أغنية مختلفة تغازل بها الجمهور المصرى، بعد سنوات من الغياب.

وكشف مدين أنه ينتظر طرح عدد من أعماله الجديدة مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى أبرزهم الفنان محمد محيى، والذى يتعاون معه فى أغنيتين منها أغنية «بتاع زمان» والتى تحمل اسم الألبوم الذى يعود به بعد سنوات من الغياب.

وعن تعاونه مع الفنان التونسى صابر الرباعى قال مدين إن الرباعى من الأصوات الشرقية الأصيلة وفنان له مكانته الخاصة فى الوطن العربى، ويتعاون معه فى 3 أغنيات منها أغنية «الباب مفتوح»، و«كسبان»، وأغنية جديدة ستكون ضمن أغنيات ألبومه الجديد كلمات وليد الغزالى وتوزيع كريم عبدالوهاب.

ويستعد مدين للعمل مع الفنانة اللبنانية إليسا فى أغنيتين فى ألبومها الجديد المقرر طرحه فى 2020، والذى قدم معها عدد من الأغنيات الناجحة وصلت لـ 11 أغنية، والذى كشف عن حزنه لقرارها بالاعتزال متمنيا تراجعها عنه فهى فنانة محبة لفنها وتقدر جمهورها فى كل الوطن العربى.

كما يتعاون مع الفنان أحمد جمال فى أغنية جديدة ضمن ألبومه القادم، وهى كلمات أمير طعيمة وتوزيع أحمد عبدالسلام، وأيضا الفنان مصطفى حجاج الذى لحن له أغنية رومانسية ضمن ألبومه «هتزهزه»، بالإضافة لتعاونه مع الفنانة جنات فى أغنية جديدة ستكون ضمن أغنيات ألبومها القادم، وهى من كلمات الشاعر أحمد الحبشى وتوزيع أكرم عادل.

كما عبر مدين عن سعادته بالنجاحات التى حققها أخيرا مع عدد من المطربين أبرزهم

آمال ماهر فى أغنية «لو رسمته»، أنغام «هتقول لربنا ايه»، وشيرين «حبه جنة»، أمينة «اللى راحوا وفى شرع مين»، تامر عاشور حبيبى أنت حبيبى وخلصانة الحكاية، ومى كساب فيه من ده والروش»، وغيرهم.

وكشف مدين عن استعدادته لإطلاق الموسم الثانى من مسابقة «غنى لمدين»، مطلع العام المقبل، والتى تهدف لاكتشاف المواهب الغنائية الجديدة، حيث يقوم المتسابقون بإرسال فيديو يقومون فيه بالغناء لأى من أغنياته الشهيرة مع نجوم الوطن العربى.

وأوضح مدين أنه سعيد بنجاح الموسم الأول من المسابقة، والتى فاز فيها عمر سمك والذى سيطرح له أغنية من إنتاجه قريبا، مؤكدا أن الموسم الثانى سيكون أكثر قوة ويشارك فيها فريق محترف ومتخصص فى السوشيال ميديا لتقديم الأصوات الجيدة للجمهور.

كما يستعد مدين لطرح أغنية درامية جديدة بصوته، يتعاون فيها مع الشاعر الغنائى جمال الخولى، بعد طرحه عدد من الأغنيات التى لاقت استحسان الجمهور منها «كتير من الحكايات» مع ياسمين على، وأغنية «عملة نادرة»، و«شهر البركة»، «شجع»، لولاك يا شهيد، موضحا أنه يحرص دائما على التدقيق فى اختيار الأغنيات التى يغنيها، حتى تليق بقدر نجاحاته كملحن.