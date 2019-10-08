عبدالعال لنائب تحدث بدون إذن: «سأحاسبك حسابا عسيرا»

دخل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في نوبة غضب من النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، لمحاولة اختطاف الحديث والكلمة دون إذن وذلك بجلسة الاستماع لبيان رئيس الوزراء المنعقدة من ظهر الثلاثاء حتى الآن.

وقد حاول النائب عصام الصافي الحديث في الجلسة دون إذن أكثر من مرة، دون الالتزام بالضوابط التى وضعها رئيس المجلس لحديث النواب على مدار الجلسة، وهو الأمر الذي أغضب رئيس المجلس وبدوره قال: "سأحاسبك حسابا عسيرا وفق اللائحة أنا صبرت عليك كثيرا".

وتواصل الجلسة منذ ظهر الثلاثاء الاستماع للنواب وتعليقاتهم على بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه على الأعضاء، حيث تضمنت تعليقات النواب العديد من الانتقادات بشأن أوضاع الصحة والتضامن وأزمات المعاشات وغيرها من أوضاع المحليات على مستوى الجمهورية.