44 مهاجرا يصلون مالطا بعد إنقاذهم من البحر المتوسط

وصل 44 مهاجرا إلى مالطا صباح اليوم الثلاثاء بعد أن انقذتهم سفينة انقاذ اسبانية تابعة لمنظمة "أوبن أرمز" الخيرية.

وقالت المتحدثة باسم القوات المسلحة في مالطا اليوم انه تم نقل المهاجرين من سفينة "أوبن أرمز" إلى زورق دورية في وقت مبكر صباح اليوم وتم انزالهم إلى البر حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي ( الساعة 0800 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أنه من بين المهاجرين نساء وأطفال.

وكتب رئيس المنظمة الخيرية أوسكار كامبس عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي" انقذت أوبن أرمز مجموعة في وقت متأخر من يوم الأحد"، مضيفا أن مالطا وافقت على استقبالهم بعد رفض إيطاليا.