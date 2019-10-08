 44 مهاجرا يصلون مالطا بعد إنقاذهم من البحر المتوسط - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 8:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

44 مهاجرا يصلون مالطا بعد إنقاذهم من البحر المتوسط

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 6:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 - 6:42 م

وصل 44 مهاجرا إلى مالطا صباح اليوم الثلاثاء بعد أن انقذتهم سفينة انقاذ اسبانية تابعة لمنظمة "أوبن أرمز" الخيرية.

وقالت المتحدثة باسم القوات المسلحة في مالطا اليوم انه تم نقل المهاجرين من سفينة "أوبن أرمز" إلى زورق دورية في وقت مبكر صباح اليوم وتم انزالهم إلى البر حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي ( الساعة 0800 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أنه من بين المهاجرين نساء وأطفال.

وكتب رئيس المنظمة الخيرية أوسكار كامبس عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي" انقذت أوبن أرمز مجموعة في وقت متأخر من يوم الأحد"، مضيفا أن مالطا وافقت على استقبالهم بعد رفض إيطاليا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك