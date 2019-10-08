منة فضالي: ردود الفعل على أحداث «قيد عائلي» كانت مفاجأة كبيرة

عبرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على دورها في مسلسل "قيد عائلي"، مشيرة إلى أن ما تلقته من ردود على أحداث المسلسل كانت مفاجأة بالنسبة لها.

وقالت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إن التعليقات على أحداث المسلسل في "السوشيال ميديا" والشارع كانت مفاجأة كبيرة، مشيرة إلى أنها توقعت نجاح العمل من التحضيرات الخاصة به.

وأشادت بالشركة المنتجة التي أصبحت تمتلك خبرة في تقديم الدراما الطويلة التي تتجاوز الـ 30 حلقة، قائلة إن الشركة أحسنت اختيار فريق العمل واستعانت بمصورين من الخارج للتصوير باحترافية كما تحرص على إظهار جميع طبقات المجتمع مما يساهم في نجاح أعمالها الفنية بشكل كبير.

وأضافت أن كل الفنانين المشاركين في العمل اجتهدوا بشكل كبير، وهذا ظهر بوضوح للمشاهدين، مؤكدة أن شخصية "كاملة" التي جسدتها في المسلسل من أصعب الأدوار التي قامت بأدائها خلال مشوارها الفني، وتختلف عما قدمته من قبل.

وتابعت أنها شعرت بالقلق تجاه تقديمها هذا الدور، لأن شخصية "كاملة" كان لها خط خاص بها في المسلسل، وكان الدور صعبا جدا لأنه يتناول الزوجة التي تعيش في غربة عن زوجها لفترة طويلة وتضطر لتربية أولاده وتتحمل غياب الرجل لفترات طويلة.

وأكدت منة فضالي حبها للأدوار التي تناقش قضية أساسية بشكل عام، بمعنى تقديم دور حقيقي يكون حقيقيا ويلامس الواقع وليس مجرد دور في مسلسل بهدف الوجود، لأنها تحاول بقدر الإمكان تقديم أعمال لها هدف.

ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات يتعرف الجمهور على جذور هذا الصراع.

وشارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي" ميرفت أمين، عزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وبوسي، وريم البارودي، ونضال الشافعي، ودينا فؤاد، ودنيا عبدالعزيز، وكارولين عزمي، وصبري فواز، وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.