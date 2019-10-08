التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجًا تدريبيًا لمصدري ومنتجي الموالح

نظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالتعاون مع شركة (DECCO) الإيطالية، برنامجًا تدريبيًا لمصدري ومنتجي الموالح وأصحاب محطات التعبئة والعاملين بها، وذلك في إطار استعداداته للموسم التصديري الجديد للموالح المصرية.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التعريف بأفضل المعاملات التي تتم على ثمار الموالح بعد الحصاد داخل محطات التعبئة، والتي تشمل (غسيل - تشميع - تجفيف - تعبئة - تبريد) من أجل رفع جودة وسلامة الموالح المصدرة.

وأضاف أن البرنامج يستهدف التعرف على عمليات التبريد السليمة التي تحافظ على الثمار لأطول فترة ممكنة، والتعرض لكيفية التوافق مع متطلبات الدول المستوردة فيما يتعلق بعمليات التجهيز لثمار الموالح المعدة للتصدير والمعاملات التي تتم عليها في ضوء متطلبات كل دولة.

من جهته.. قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس: "إن مصر حققت مكاسب وطفرات كبيرة خلال الفترات الماضية فيما يتعلق بصادرات الموالح، حيث أصبحت مصر من كبرى الدول المصدرة للبرتقال في العالم".

وأضاف الدمرداش: "أنه يجب الحفاظ على هذه المكاسب من خلال رفع قدرات محطات تعبئة الموالح لتصدير منتج عالي الجودة من خلال إتباع أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال، وهو ما يهدف إليه المجلس من خلال هذه الدورات".

يذكر أن صادرات الموالح المصرية قد بلغت حوالي 1.8 مليون طن للموسم التصديري المنتهي 2018 - 2019 بزيادة 8% عن الموسم السابق.