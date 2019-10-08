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أكد فتحي مبروك رئيس قطاع الاناشئين بالنادي الأهلي، أنه عمل داخل الأحمر كمديرا فنيا بدون عقد أو مقابل مادي، وذلك لأنه أحد أبناء النادي الذي صنع أسمه داخله.

وقال مبروك في تصريحاته التلفزيونية، مساء أمس الإثنين: "الجمهور عنصر مؤثر في الإبقاء على المدرب، اذا نجح يهتفون له واذا اخفق يهاجموه".

واردف : "عملت داخل الأهلي بدون عقود ولا مقابل، وهتف الجمهور ضدي عقب مباراة اورلاندو، أمر احزنني".

وتابع : "حزنت أيضا من وسائل الاعلام عندما حرفوا حديثي وقالوا بأنني صرحت بانقلاب داخل الفريق وهذا لم يحدث".

وأكمل: "عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي، أخطأ بتصرفه عندما وقع للزمالك بنهاية تعاقده مع الأحمر، وبذلك خرج عن مبادئ الأهلي".

وأضاف: "أزارو من أفضل ‏رؤوس الحربة في مصر، لكن مستواه متراجع منذ الموسم الماضي".‏