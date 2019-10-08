البنك الدولي: معالجة عجز الكهرباء في لبنان أمر ضروري كونه يؤثر على الاقتصاد

أكد المدير الإقليمي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جاه، ضرورة تنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لمعالجة العجز في قطاع الكهرباء في لبنان، وإنجاح هذه الخطة لما لها من تأثير كبير على الوضع الاقتصادي العام للبلاد.

ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول، قبل أن تقر الدولة في أبريل الماضي خطة حكومية لإصلاح الكهرباء.

وشدد مسئول البنك الدولي – خلال لقاء عقده ظهر اليوم مع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل - على ضرورة استمرار تقديم الدعم للبنان، مستشهدا على صحة ذلك بعدد من مشروعات البنك الدولي التي يجري تنفيذها حاليا في أكثر من قطاع لبناني.

من جهته، أكد مسئولو العمليات في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي، نية الوكالة ضمان الاستثمار في التعاون المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في القيام بمشاريع في لبنان.