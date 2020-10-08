ماليزيا: جميع القطاعات الاقتصادية في كلانج ستستمر في العمل وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي

قال وزير التجارة الماليزي أزمين علي في بيان له، إن جميع القطاعات الاقتصادية في مدينة كلانج الواقعة في ولاية سيلانجور، سوف تستمر في العمل وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

ويشار إلى أن كلانج هي مركز صناعي رئيسي ومحور رئيسي لموانئ الحاويات في ماليزيا.

وأضافت "بلومبرج" أنه من المحتمل أن يتم إغلاق الشركات التي لا تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، على الفور، وأن تواجه تلك الشركات اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وتفرض السلطات الماليزية إغلاقا على كلانج وأجزاء من ولاية صباح.

ومددت الحكومة المرحلة الحالية من الإغلاق حتى نهاية العام، فيما لاتزال حدود البلاد مغلقة، مع استمرار الحظر على السفر للخارج.