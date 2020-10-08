ضبط متهم بالاستيلاء على 2 مليون جنية من مواطنين في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة في الإسكندرية، القبض على شخص "له معلومات جنائية"، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 2 مليون جنيه؛ بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة مستحضرات التجميل.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد ورود بلاغًا من 4 أشخاص، بقيام شخص بتلقي مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها وإستثمارها لهم، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وبفحص البلاغ، وإجراء التحريات، تبين قيام، شخص، عاطل، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، بممارسة نشاطًا واسع النطاق في مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة مستحضرات التجميل والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مختلفة بلغ إجماليها 2 مليون جنيه.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الخميس، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، فتم تحرير محضرا بها، وأُخطرت النيابة الغامة لتباشر التحقيق.