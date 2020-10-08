بنس يتباهى بإجراءات إدارة ترامب ضد تنظيم داعش خلال مناظرته مع هاريس

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تباهى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لإجراءات الرئيس دونالد ترامب ضد تنظيم داعش، أثناء المناظرة أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس.

وقال بنس: "لقد أطلق الرئيس العنان للجيش الأمريكي وقواتنا المسلحة لتدمير خلافة داعش والقضاء على زعيمه (أبو بكر) البغدادي".

ومن جانبها، هاجمت هاريس سجل ترامب في السياسة الخارجية، واتهمته بالابتعاد عن الأصدقاء واحتضان القادة "الاستبداديين".

وأضافت أن ترامب "يفضل أن يأخذ كلمة (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على كلمة مجتمع الاستخبارات الأمريكية".