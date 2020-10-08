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حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الـ120 ألفا بالمغرب

هديل هلال
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 8:31 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 8:31 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 2929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 142 ألفًا و953 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية»، إلى تسجيل 47 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2486.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2133 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد-19» إلى 120 ألفًا و275.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 36 مليون إصابة.

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