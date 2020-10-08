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انتقدت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا.

وقالت هاريس: "لقد شهد الشعب الأمريكي أكبر فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ بلادنا".

وفي المناظرة الأولى والوحيدة للمرشحين لمنصب نائب الرئيس، قالت هاريس إن ترامب ومنافسها نائب الرئيس مايك بنس "لا يزالان ليس لديهما خطة" للتعامل مع الأزمة.

وقالت هاريس إن ترامب وبنس "فقدا حقهما في إعادة الانتخاب".

ومن ناحية أخرى، قالت هاريس إن للشعب الحق في معرفة من يدين له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمال.

وأضافت: "نعلم أن دونالد ترامب مدين بمبلغ 400 مليون دولار"، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه مؤخرا بشأن شؤون ترامب المالية.

وتابعت: "سيكون من الجيد حقا معرفة من يدين له رئيس الولايات المتحدة -القائد العام- بالمال، لأن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة ما الذي يؤثر على قرار الرئيس".

واتهمت هاريس ترامب بـ"التستر على كل شيء".

من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس.

ووصف ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر هاريس بأنها "ماكينة زلات".

لكن ترامب أشاد بنائبه بنس وقال: "أداء مايك بنس رائع".

وفي تغريدة أخرى قال ترامب إن بنس "حقق فوزا كبيرا".

وتباهى بنس بإجراءات الرئيس الأمريكي ضد تنظيم داعش أثناء المناظرة.

وقال بنس: "لقد أطلق الرئيس العنان للجيش الأمريكي وقواتنا المسلحة لتدمير خلافة داعش والقضاء على زعيمه (أبو بكر) البغدادي".

ومن جانبها، هاجمت هاريس سجل ترامب في السياسة الخارجية، واتهمته بالابتعاد عن الأصدقاء واحتضان القادة "الاستبداديين".

وأضافت أن ترامب "يفضل أن يأخذ كلمة (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على كلمة مجتمع الاستخبارات الأمريكية".

وتأتي مناظرة بنس وهاريس قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس عادة ما يكون لها أهمية ثانوية بالمقارنة بالمناظرات الرئاسية الثلاث، إلا أنها تكتسب أهمية أكبر في هذه الانتخابات بسبب عمر المتنافسيْن على الرئاسة.