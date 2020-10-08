روسيا تؤكد لأذربيجان أهمية استقرار الوضع في قره باغ

أجرى رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني علي أسادوف، تصدرت أجندتها قضية قره باغ، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم» في خبر عاجل لها، مساء الخميس.



وقالت الحكومة الروسية في بيان لها إن «ميشوستين» أكد خلال الاتصال على أهمية استقرار الوضع في أسرع وقت ممكن، ووقف القتال، واستئناف العملية التفاوضية الرامية إلى تسوية النزاع بالطرق السياسية والدبلوماسية.



كما تطرق ميشوستين وأسادوف إلى القضايا الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك مسائل التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني بين موسكو وباكو، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول المشاريع المشتركة في مختلف المجالات.



وتعرضت كبرى مدن إقليم ناغورنو كاراباخ، ستيباناكرت، إلى قصف عنيف أمس الأربعاء، من قبل جيش أذربيجان في استمرار للمواجهات العنيفة بين القوات الأرمينية والقوات الآذرية، التي اندلعت في 27 سبتمبر الماضي.