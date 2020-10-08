الأسهم الأمريكية تسجل ارتفاعا كبيرا في ختام تعاملات اليوم

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا كبيرا في ختام تعاملات اليوم بعد تراجعها الحاد أمس، على خلفية أنباء عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المحادثات مع الكونجرس بشأن حزمة التحفيز والمساعدات الاقتصادية الجديدة.

وبعد بداية جيدة للتعاملات واصلت الأسهم ارتفاعها على مدار اليوم، حيث أنهت أغلب المؤشرات الرئيسية التعاملات بمكاسب جيدة.

وارتفع مؤشر داو جونز النصاعي القياسي بمقدار 70ر530 نقطة أي بنسبة 91ر1 في المئة إلى 46ر28303 نقطة في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بمقدار 49ر58 نقطة أي بنسبة 74ر1 في المئة إلى 44ر3419 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيات بمقدار 201 نقاط بنسبة 88ر1 في المئة إلى 60ر11364 نقطة.

جاء الأداء الجيد للأسهم اليوم في ظل مؤشرات على تراجع الرئيس ترامب عن موقفه السابق وإعلان استعداده للتصديق على حزم تحفيز ومساعدات مواجهة، مثل حزمة مساعدات لشركات الطيران وصرف منحة مالية قدرها 1200 دولار لكل مواطن في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، اكد مساعدو الرئيس الأمريكي في البرامج التلفزيونية اليوم التأكيد على استبعاد التفاوض بشأن حزمة مساعدات وتحفيز وكبرى ولكنهم لم يستبعدوا تمرير حزم أصغر مواجهة إلى قطاعات محددة.