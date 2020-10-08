 حملة ترامب تعلن موافقتها على إجراء المناظرة الرئاسية الثانية مع بايدن في 22 أكتوبر - بوابة الشروق
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حملة ترامب تعلن موافقتها على إجراء المناظرة الرئاسية الثانية مع بايدن في 22 أكتوبر

هديل هلال
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 7:30 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 7:30 م

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقتها على إجراء المناظرة الرئاسية الثانية مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، في 22 أكتوبر بدلًا من يوم 15، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وكانت اللجنة التي تشرف على المناظرات الرئاسية الأمريكية، قد أعلنت تحويل المناظرة الرئاسية المقبلة، والمقررة في 15 أكتوبر، إلى صورة افتراضية لحماية صحة المشاركين وسلامتهم.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يشارك في مناظرة افتراضية مع مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

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