بولندا تعيد فرض استخدام الكمامة بعد زيادة عدد الإصابات بكورونا

أعلنت بولندا اليوم الخميس، إعادة فرض استخدام أقنعة الوجه (الكمامة) في الأماكن المكشوفة اعتبارا من بعد غد السبت، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، إنه اعتبارا من يوم السبت، ستدخل البلاد بأكملها دائرة المنطقة الصفراء، وهو ما يعنى بالاضافة إلى استخدام الكمامات، خفض عدد الأشخاص في المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف إلى 75 شخصاً.

وحتى الآن، كانت هناك 51 منطقة يسرى عليها وصف المناطق الصفراء والحمراء- وهي المناطق الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا - المنتشرة في جميع أنحاء البلد.

وناشد مورافيتسكي البولنديين خلال المؤتمر الصحفي الامتثال للقواعد الجديدة.

وقال مورافيتسكي: "بهذه الطريقة فقط سنتجنب الإغلاق، وهو أسوأ شيء بالنسبة للاقتصاد، والأسوأ في الرعاية الصحية: عدم توفرها للمرضى.

وأعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الخميس، تسجيل 4280 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يعد رقما قياسيا جديدا للاصابات اليومية بالفيروس.

وسجلت السلطات المعنية أكثر من 250 حالة في 9 من بين 16 منطقة في بولندا، وتجاوز عدد الحالات 500 في ثلاث مناطق أخرى.

وتأتي هذه الحصيلة بعدما سجلت بولندا أمس 3003 حالات إصابة بالفيروس، وقد سجلت بولندا منذ بدء تفشي الفيروس 111 ألفا و599 حالة إصابة.

وسجلت بولندا اليوم 76 حالة إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 2867 حالة.