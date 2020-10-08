بحرينية تفوز بالجائزة الأولى في مسابقة التحدث باللغة الكورية

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فازت البحرينية زهرة الصافي (19 عاما)، بالجائزة الأولى في مسابقة التحدث باللغة الكورية 2020 المقامة اليوم عبر الإنترنت، والتي نظمت من قبل وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية ومعهد سيجونج الكوري.

وشارك في المسابقة 1918 منافسا ومنافسة من الدارسين في معاهد سيجونج في 76 دولة، حيث تأهل 10 منافسين منهم للمشاركة في المسابقة النهائية بعد تجاوز مراحل التصفية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، تمنح السيدة الأولى كيم جونغ-سوك لمعهدي سيجونج، اللذين خرج منهما الفائزان بالجائزة الأولى والثانية مجموعة من الكتب وألبومات أغاني كي-بوب.

ويمنح الفائزون العشرة في المسابقة فرصة الدراسة في ثماني جامعات في كوريا الجنوبية ابتداء من العام المقبل.