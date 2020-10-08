عرضت فضائية «cnn عربية»، مقطع فيديو عن الالتهاب متعدد الأنظمة لدى البالغين أو MIS-A، موضحة أنه مرض مرتبط بشكل غير واضح بفيروس كورونا.

وبحسب الفضائية، فإن الذين يعانون منه قد لا تظهر عليهم أي أعراض أخرى تشير إلى فيروس «كوفيد -19»، موضحة أن مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية تقول إن الالتهاب متعدد الأنظمة لدى البالغين أو MIS-A قد تسبب في وفاة 3 مرضى على الأقل.

وفي تقرير أسبوعي وصفت الوكالة حالة 27 بالغًا تراوح أعمارهم بين 21 و50 عامًا، يعاني معظمهم من التهاب شديد في جميع أنحاء جسدهم وخلل في أعضاء كالقلب والكبد والكلى دون الرئتين.

وكانت نتائج فحص ثلث المرضى الـ27، سلبية لفيروس كورونا، لكن ثبت حصولهم على الأجسام المضادة، ما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس سابقًا.

وبحسب تقرير «cnn»، فإن الأعراض تتمثل في حمى مستمرة لمدة 24 ساعة أو أكثر، وألم في الصدر، وضربات قلب غير منتظمة، ودليل على ضعف القلب، وأعراض معدية معوية، وطفح جلدي.