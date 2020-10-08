مالي تنفي وجود عناصر من الجيش الجزائري بها

نفى رئيس لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في مالي، زهادين ولد سيدي محمد اليوم الاثنين، مزاعم بعض الأحزاب المالية بوجود عناصر من الجيش الجزائري في التراب المالي، حسبما أكده في حوار له مع القناة الإذاعية الحكومية بالجزائر .



واعتبر زهادين "أن الجزائر لعبت دورا مشرفا في حل الأزمة المالية منذ البداية، وأن دورها مهم في عملية إرساء الاستقرار في بلاده نظراً لموقعها كدولة مجاورة ومكانتها كرائد في الوساطة الدولية التي توجت باتفاقية مع الحكومة المالية وحركات الأزواد."



وأردف المسؤول المالي قائلاً إن "الجزائر وقفت دائما إلى جانب الشعب المالي"، حيث لعبت دائمًا دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار في مالي والحفاظ على سلامتها الإقليمية.