أعلنت السلطات الروسية، مساء أمس الأربعاء، وقوع انفجارات واندلاع حريق في مستودع للذخيرة داخل منطقة عسكرية وسط البلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للدائرة العسكرية الغربية للجيش الروسي، أن الحادث نتج عن حريق أعشاب امتد بفعل رياح قوية إلى مستودع لقذائف المدفعية.

وأجلت السلطات الروسية سكان أكثر من 10 قرى في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو بعد انفجارات في مستودع ذخيرة؛ ما أدى إلى انتشار دخان كثيف، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الحكومية.

وخلال الشهر الماضي تعددت أصوات الانفجارات التي دوت بين يوم وآخر في مدن عدة حول العالم، لتهز مستودعات الذخائر والأسلحة وتلقي بعدد من الجرحى بين مدنيين وعسكريين.

وبخلاف مستودع الذخيرة بمدينة ريازان الروسية، فقد انفجر مستودع أسلحة تابع للبيشمرگة في كردستان العراق، وآخر لحزب الله جنوب لبنان بالإضافة إلى انفجار الأردن في وسط الشهر الماضي.

وفي هذا التقرير تستعرض "الشروق" بالخريطة أبرز انفجارات مستودعات الأسلحة خلال الشهر الماضي.

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مستودع ذخيرة في الأردن يتعرض لانفجار نجم عن ماس كهربائي

استيقظت مدينة الزرقاء الأردنية على أصوات انفجار اهتزت به المدينة، وذلك فجر يوم الجمعة 11 سبتمبر 2020.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية في بيان أن الانفجار الذي وقع بمستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء والتي تبعد 25 كم شرق العاصمة عمّان كان نتيجة ماس كهربائي ولم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

انفجار في مستودع أسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، أن انفجارا وقع في مستودع للأسلحة تابع لـ«حزب الله» في قرية عين قانا جنوب لبنان وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 من سبتمبر، مشيرا إلى أن سبب الانفجار هو «خطأ فني».

وتصاعدت أعمدة دخان من حريق في قرية عين قانا في الجنوب اللبناني في أعقاب انفجار كبير دوت أصداؤه في منطقتي النبطية وإقليم التفاح، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال مصدر أمني لرويترز إن الحزب، فرض طوقا أمنيا في موقع الانفجار، وأكدت مصادر أمنية إن الانفجار تسبب في سقوط جرحى.

انفجار مستودع أسلحة تابع للبيشمرگة في كردستان العراق

أفادت وسائل إعلام في إقليم كردستان العراق بوقوع انفجار بمستودع أسلحة تابع لقوات البيشمرگة في محافظة السليمانية بشمال العراق يوم 4 من أكتوبر الجاري.

ووقع الانفجار بمستودع الوحدة الـ70 في قوات البيشمرگة، على طريق السليمانية تاسلوج، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية.

حرائق هائلة في روسيا وإخلاء القرى المجاورة لمستودع الأسلحة المنفجر

وأعلنت السلطات الروسية، يوم الأربعاء في 7 من أكتوبر وقوع انفجارات واندلاع حريق في مستودع للذخيرة داخل منطقة عسكرية وسط البلاد.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء "نقلا عن وزارة الطوارئ" إن طريقا سريعا أُغلق وتم إخلاء أكثر من 10 قرى في دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات من المستودع الذي يقع على بُعد 260 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.