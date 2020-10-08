اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين من أعضاء الحزب الحاكم في مدينة كولكاتا

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استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه اليوم الخميس لتفريق المئات من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، حيث ينظمون مظاهرات ضد الحكومة الإقليمية في مدينة كولكاتا.

ورفضت حكومة حزب مؤتمر ترينامول في ولاية البنغال الغربية السماح بتنظيم المظاهرة بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وتعد الهند من أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت حتى الآن 8ر6 مليون حالة إصابة وأكثر من 100 ألف حالة وفاة بالفيروس.

وتعد ولاية البنغال الغربية من الولايات التي يتفشى فيها الفيروس سريعا.

وأظهرت الصور التلفزيونية مشاهد للمتظاهرين، ومنهم قادة من الحزب الحاكم وهو يدفعون الحواجز وتواجههم الشرطة بالهراوات ومدافع المياه والغاز المسيل للدموع.

وظهر الكثير من المتظاهرين لا يرتدون الكمامات، كما أنه لم يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقال كالياش فيجافارجيا الأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا" نحن نحتج بصورة سلمية ضد الحكومة الفاسدة ومقتل أعضاء من الحزب. الشرطة تحولت للعنف".

ويشار إلى أن ولاية البنغال الغربية قد تجرى انتخابات على مستوى الولاية عام 2021،و يعد حزب بهاراتيا جاناتا المنافس الرئيسي لحزب مؤتمر ترينامول.