الشرطة السريلانكية تتعقب عمال مصنع تفشى فيه كورونا

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بدأت الشرطة السريلانكية حملة لتعقب عمال مصنع ملابس كبير بعدما هربوا من السلطات التي تبحث عنهم لإجراء اختبارات كورونا لهم بعد تفشي الفيروس بين عمال المصنع.

وقال المسؤول الأمني أجيث روهانا إن قوات الشرطة فرضت حظر تجوال في 18 منطقة لتسهيل البحث عن نحو 150 عاملا في مصنع "برانديكس" المصدّر الرئيسي للملابس في سريلانكا.

ولم يتقدم العمال طواعية للخضوع للاختبار بعد اكتشاف بؤرة تفشي فيروس كورونا بين عمال مصنع الشركة في مدينة مينوانجودا السبت الماضي.

وتقدم معظم العمال طواعية للخضوع للاختبار، وجاءت نتيجة 1034 منهم إيجابية.

وتجدر الإشارة إلى أن "برانديكس" لديها مصانع في كل من سريلانكا والهند وبنجلاديش، وتصدّر بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة وأوروبا والدول الآسيوية بما في ذلك الصين واليابان.