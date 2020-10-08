الرئيس الأرمني: دعم القوات التركية لأذربيجان أجج الأوضاع

آرمين سركسيان: القتال مستمر.. ونتواصل مع كل أطراف المجتمع الدولي للتوصل إلى حل

قال الرئيس الأرمني، آرمين سركيسيان، إن المشكلة الأكبر في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان تتمثل في تركيا، مؤكدًا أن دعم القوات التركية لأذربيجان أجج الأوضاع.

وأضاف «سركيسان» في مداخلة عبر zoom لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن القوات المسلحة التركية بدأت القذف على الحدود والمدنيين في إقليم كاراباخ، لأنها أصبحت ترغب في الصراع، ذاكرًا أن كل الجنود الأتراك أصبحوا طرفًا في الصراع.

وأوضح أن تركيا غيرت الصراع وجعلته أكثر صعوبة، من خلال تدخلها بشكل كبير وظهورها الواضح في المنطقة، مضيفًا: «القتال مستمر، ونتواصل مع كل أطراف المجتمع الدولي للتوصل إلى حل».

وأشار إلى ضرورة ضغط كل أطراف المجتمع الدولي على تركيا، للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

واندلعت الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ، الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم.