قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلس النواب فقد منذ قليل، عضو لجنة الشؤون الإفريقية منى منير، التي رحلت في صمت، ذاكرا أن صلاة الجنازة ستُقام غدا السبت.



وتابع بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن منى منير نائبة الغلابة التي كان يسعى إليها الجميع في بولاق وميت عقبة والدقي، قائلًا إن الراحلة ابنة الصعيد المدافعة دوما عن الدولة المصرية.



وأعلن النائب السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب الأول، اليوم الخميس، وفاة النائبة منى منير عضوة مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، داخل المجلس.





