 فيديو.. مصطفى بكري ينعي منى منير: رحلت نائبة الغلابة - بوابة الشروق
الخميس 8 أكتوبر 2020 8:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. مصطفى بكري ينعي منى منير: رحلت نائبة الغلابة

مصطفى بكري - ارشيفية
مصطفى بكري - ارشيفية

نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 8:41 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 8:41 م
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلس النواب فقد منذ قليل، عضو لجنة الشؤون الإفريقية منى منير، التي رحلت في صمت، ذاكرا أن صلاة الجنازة ستُقام غدا السبت.

وتابع بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن منى منير نائبة الغلابة التي كان يسعى إليها الجميع في بولاق وميت عقبة والدقي، قائلًا إن الراحلة ابنة الصعيد المدافعة دوما عن الدولة المصرية.

وأعلن النائب السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب الأول، اليوم الخميس، وفاة النائبة منى منير عضوة مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، داخل المجلس.



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك