محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين بعض الترع بمركز الفتح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض أعمال تأهيل وتبطين ترعتي الشيخ سويف ومجرور الأسيوطي بنجع رويشد بمركز الفتح؛ وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى حوالي 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال تبطين ترعة الشيخ سويف بنجع رويشد بطول 5 كيلو و400 متر وتابع معدلات الإنجاز، كما تابع أعمال تبطين ترعة مجرور الأسيوطي بطول 10 كيلو و350 مترا.

كما التقى بالمهندسين المشرفين على المشروع ومسئولي الشركة المنفذة، واستمع منهم إلى معدلات التنفيذ مصدرًا تعليماته بمراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها قبل عملية الاستلام الإبتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا، وفقا للاشتراطات والمواصفات.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السايسية واصفًا اياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشددًا على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء.

وكان محافظ أسيوط، قد تفقد العديد من أعمال تبطين الترع من بينها ترع بني غالب ومكاوي بقرى نجع سبع وأولاد رايق ونجع عبد الرسول؛ لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع ومتابعة نسب التنفيذ، وفقًا للمواصفات.