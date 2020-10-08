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سوريا تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 9:42 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 9:42 م

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4566 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الخميس، أشارت «الصحة السورية»، إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 215.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 14 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد-19» إلى 1212.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 36 مليون إصابة.

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