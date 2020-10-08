محادثات بين بورصتي الإمارات وإسرائيل لبحث فرص التعاون

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أعلنت بورصة تل أبيب، اليوم الخميس، أنها تجري محادثات مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية؛ لاستكشاف فرص التعاون، وذلك بعد التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لبورصة تل أبيب أن الجانبين يبحثان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء إطار عمل متفق عليه لبحث إمكانيات التعاون.

وتبحث البورصتان إمكانية السماح بالإدراجات المزدوجة، ومبادرات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الجانبين، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المالي، والعمل على منتجات جديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية.