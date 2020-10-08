سعد الحريري: أنا مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية من دون جميلة حدا

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، عن ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية، قائلًا: «أنا مرشح لرئاسة الحكومة من دون جميلة حدا لدي كتلة نيابية ومعروف من أنا».
وأضاف الحريري، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «لكنني لا أهدد وأتوعد كما يفعل الآخرون، بعض المنتقدين والمزايدين يريدونني أن أهدد وأنا لن أفعل ذلك، أنا ابن رفيق الحريري المعتدل».
وتابع: «اتفقنا في قصر الصنوبر أن تتنحّى الأحزاب السياسية عن هذه الحكومة وألا يتدخلوا في تسمية الوزراء ويفسحوا المجال للحكومة الجديدة بأن تنجز وتعيد إعمار بيروت».