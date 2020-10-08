 سعد الحريري: أنا مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية من دون جميلة حدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سعد الحريري: أنا مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية من دون جميلة حدا

هديل هلال
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 9:26 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 9:31 م

أعلن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، عن ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية، قائلًا: «‏أنا مرشح لرئاسة الحكومة من دون جميلة حدا لدي كتلة نيابية ومعروف من أنا».

وأضاف الحريري، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «لكنني لا أهدد وأتوعد كما يفعل الآخرون، بعض المنتقدين والمزايدين يريدونني أن أهدد وأنا لن أفعل ذلك، أنا ابن ‎رفيق الحريري المعتدل».

وتابع: «‏اتفقنا في قصر الصنوبر أن تتنحّى الأحزاب السياسية عن هذه الحكومة وألا يتدخلوا في تسمية الوزراء ويفسحوا المجال للحكومة الجديدة بأن تنجز وتعيد إعمار بيروت».

 

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