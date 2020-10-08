سانا: انفجار في مدينة درعا وأنباء عن وقوع إصابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بوقوع انفجار في مدينة درعا جنوبي سورية وسط أنباء عن سقوط مصابين.