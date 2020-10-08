سانا: انفجار في مدينة درعا وأنباء عن وقوع إصابات

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أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بوقوع انفجار في مدينة درعا جنوبي سورية وسط أنباء عن سقوط مصابين.