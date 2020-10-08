 سانا: انفجار في مدينة درعا وأنباء عن وقوع إصابات - بوابة الشروق
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سانا: انفجار في مدينة درعا وأنباء عن وقوع إصابات

هديل هلال
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 12:45 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 12:45 ص

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بوقوع انفجار في مدينة درعا جنوبي سورية وسط أنباء عن سقوط مصابين.


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