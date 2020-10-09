شركات طيران: خطر الإصابة بكورونا في الطائرة أقل من غيرها

أكدت شركات صناعة الطائرات إيرباص وبوينج وإمبراير، اليوم الخميس، أن الطيران قد يكون أكثر أمانًا من العمل في مكتب وسط فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد -19.

وقدمت شركة إيرباص نموذجًا عبر الكمبيوتر، يوضح أن ركاب الطائرة الذين يجلسون بجوار بعضهم البعض ويرتدون أقنعة الوجه يتعرضون لنصف عدد رذاذ السعال الذي يتعرض له الأشخاص الذين تفصل بينهم مسافة 1.8 متر في المكتب.

وقال برونو فارجون المسئول الهندسي في شركة إيرباص في مؤتمر صحفي لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" في جنيف: "لدينا بيانات حقيقية تكشف أن مقصورة الطائرة توفر بيئة أكثر أمانًا من الأماكن العامة المغلقة".

وباستخدام نماذج مماثلة، قالت شركة بوينج إن جلوس الركاب بجانب بعضهم البعض على متن طائرة يماثل الوقوف على بعد مترين في غرفة اجتماعات بمكتب.

ووفقًا لإياتا تم الإبلاغ عن 44 حالة إصابة فقط على متن الطائرات حتى الآن خلال العام الجاري.

ويعني هذا أن واحدًا من كل 27.3 مليون مسافر جوًا أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.