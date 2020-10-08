الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية وليا للعهد في الكويت

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أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، اليمين الدستورية وليا للعهد في الكويت خلال جلسة خاصة لمجلس الأمة.

وكان مجلس الأمة الكويتي بايع اليوم بالإجماع الشيخ مشعل وليا للعهد.

وأثنى النواب خلال جلسة المبايعة على اختيار الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد، مشيدين بالخطوة السريعة التي قام بها الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر السیف صباح الیوم ولي العهد حیث أدى الیمین الدستوریة.

وأكد الشيخ نواف ثقته الكبیرة به لمواصلة مسیرة العطاء في خدمة الوطن العزیز وتحقیق مصالحه.