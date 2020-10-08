 موسكو: عودة 432 لاجئا سوريا من لبنان خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو: عودة 432 لاجئا سوريا من لبنان خلال 24 ساعة

علم روسيا
علم روسيا
موسكو - أ ش أ:
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 2:46 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2020 - 2:46 م

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 432 لاجئا (منهم 130 امرأة و220 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الخميس، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا أيضا إلى عدم عودة نازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 17 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.


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