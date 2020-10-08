البرلمان الألماني يصادق على اتفاقية لمكافحة الثغرات الضريبية

صادق البرلمان الألماني، اليوم الخميس، على اتفاقية دولية تهدف إلى مكافحة الحيل الضريبية غير المشروعة للشركات العالمية.



وكانت ألمانيا ونحو 70 دولة أخرى، قد وقعت على هذه الاتفاقية في باريس في يونيو 2017.



ومن المنتظر أن تكون هذه الاتفاقية استكمالا لاتفاقية منع الازدواج الضريبي الحالية بين الدول المشاركة لسد الثغرات الضريبية.



وقال لوتار بيندينج، المتحدث باسم كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشئون السياسة المالية، إن الهدف من الاتفاقية هو منع الازدواج الضريبي وكذلك عدم مضاعفة التحصيل الضريبي.



وأضاف بيندينج أن هناك حاجة لسن قانون تطبيق إضافي؛ من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل محدد.