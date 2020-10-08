قصور الثقافة: «ابدأ حلمك» تخلق قاعدة مبدعين حقيقيين على يد أكبر متخصصين بالدولة

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع «ابدأ حلمك» بدأ في مجموعة محافظات حاليًا، وهم: أسيوط، الفيوم، والشرقية، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية والثالثة في محافظات مختلفة.



وأضاف عواض، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن المشروع كان حلم وزيرة الثقافة، جرى التخطيط له منذ عام، متابعًا: «بعد مرور عام ظهر نتاج المشروع في أسيوط».



وذكر أن كل محافظة من المشاركين تقدم ما يقارب من 900 لـ1000 شاب، مضيفًا أنه تم إجراء اختبارات لاختيار الموهوبين حتى وصل المشتركين إلى 60 شابًا من كل محافظة.



ولفت إلى أن محافظة أسيوط ستشهد حفل تخرج الدفعة الأولى يوم الأحد المقبل، على أن يليها الفيوم، ثم الزقازيق في الشرقية، مشيرًا إلى أن سياسات الوزارة تقوم على تحقيق العدالة الثقافية بين جميع المخافظات، طبقًا للبرنامج الحكومي.



وتابع: «نفس الخطة التي يتلقاها المواطن في مراكز الإبداع بالقاهرة تقدم الأهالي في كل ربوع مصر»، موضحًا أن الفكرة تتمثل في خلق قاعدة من المبدعين الحقيقيين على يد أكبر متخصصين في الدولة.



وأوضح أن مدربي الشباب في أسيوط أسماء كبيرة ذات قيمة في العمل الفني والمسرحي، مؤكدًا أنه من حق المواطنين في جميع المحافظات الحصول على الخدمة التي يتلقاها المواطن بالقاهرة.