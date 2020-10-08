رئيس مدينة كفر الشيخ: المواطنون في صراع مستمر لدفع مبالغ التصالح

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، إن المواطنين في صراع مستمر لدفع مبالغ التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت تخفيضًا بنسبة 45%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن المحافظة بدأت الاستعداد للتصدي لسيول فصل الشتاء مبكرًا، مشيرًا إلى استعداد رؤساء المدن للتعامل مع الأماكن التي تعاني مشاكل.

وأوضح أنه تمت مراجعة صفايات الأمطار وجميع معدات مواجهة الأمطار والسيول، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة الحماية المدنية.

ولفت رئيس مدينة كفر الشيخ إلى استعراض بعض القوات عمل محاكاة أو بانوراما حية للتعامل على أرض الواقع، في حالة السيول أو الأمطار الشديدة، مؤكدًا أن التجربة تمت بنجاح.