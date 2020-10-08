الحريري: حركة أمل وحزب الله يتمسكان بتسميتي لتفادي الاحتقان السني الشيعي

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، إن «تمسك حركة أمل وحزب الله بتسميته؛ لتولي رئاسة الحكومة، هي فقط لتفادي الاحتقان السني الشيعي».

وأضاف الحريري، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «‏اتهمت بأنني أشكل حكومة الدكتور مصطفى أديب، ولكن وظيفتي كانت فقط تحذير أديب بعدم تسمية أشخاص تستفز أي فريق سياسي».

وتابع: «عندما كان هناك مشكلة في وزارة الطاقة في حكومة الرئيس سلام، قال لي حينها الرئيس بري أن أفضل حل هو المداورة. وإذا مشينا بالمداورة حينها بكل حسن نيّة وأتى وزير المالية شيعي هذا لا يعني أن تصبح وزارة المالية حكرا للطائفة الشيعية، كما نرفض أن تكون أي وزارة حكرًا لأي طائفة».