علق أحمد الوزيري، رئيس مدينة طوخ، على إلقاء سيارة كسح مخلفات الصرف بإحدى الترع بقرية العمار، قائلًا إنه اتخذ قرارًا بالتحفظ على السيارة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، إن القانون يغلظ عقوبة إلقاء مخلفات الصرف بالترع، لافتًا إلى فرض غرامة تتراوح ما بين 50 ألف إلى 200 ألف جنيه أو الحبس لمدة عام.

ولفت إلى أن السيارة التي ألقت المخلفات بالترعة تابعة للأهالي تعمل على الكسح نظير أجر يومي يتراوح من 20 إلى 40 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه نسق مع شركة المياه والصرف الصحي لتخصيص مطابق في كل قرية لرمي الحمولات مقابل مبلغ شهري.

