مصدر لـ الشروق: الشناوي وأشرف يلحقان بمباراة الوداد ولن يشاركا أمام بيراميدز

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موعد عودة محمد الشناوي وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم من الإصابة.

وأوضح المصدر أن محمد الشناوي حارس المرمى، وأيمن أشرف مدافع الفريق، يلحقان بمباراة الوداد في دوري الأبطال، لكنهما لن يشاركا في مباراة الأهلي القادمة في الدوري أمام بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتوجه الأهلي إلى ‏المغرب يوم 13 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها يوم 17 من نفس الشهر، في ذهاب نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.